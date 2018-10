Feinste Kulinarik zu bestem Wein

Zweimal im Jahr wird im Wirtshaus zum Stern in Satteins exquisite Gourmet-Küche bei edelsten Weinen aufgetischt. Mit dem burgenländischen Weingut Allacher und einem Menu von Küchenmeisterin Lisa Vaschauner wurden nun wieder mal die Gaumen verwöhnt.

Auch heuer wurde zum Weinkulinarium ein außergewöhnliches 5-Gänge-Menu kredenzt, das die Gaumen der Gäste zu den edlen Tropfen köstlich verwöhnte. Küchenmeisterin Lisa Vaschauner, welche als Gastköchin eingeladen wurde, war als Commis de Cuisine in St Christoph am Arlberg und in Seefeld in Tirol tätig. Gemeinsam mit Küchenchef Elvis Hotaj zauberte sie ein fünfgängiges Gourmet-Menu vom Feinsten.