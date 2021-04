Feinschliff für neuen Bahnhof

In der vergangenen Woche wurde mit den Asphaltierungsarbeiten am Vorplatz begonnen

In der vergangenen Woche wurde mit den Asphaltierungsarbeiten am Vorplatz begonnen ©Michael Mäser

Die Arbeiten zum neuen Bahnhof in Altach sind bereits in der finalen Phase.

Altach. Noch sind die Baumaschinen und Bauarbeiter am Altacher Bahnhof mit Hochdruck an der Arbeit, doch bereits in Kürze soll die Bahnstelle in neuem Glanz den Kunden zur Verfügung stehen. „Die vollständige Fertigstellung des Bahnhofs ist inklusive Restarbeiten bis Ende Juni geplant“, erklärt dazu ÖBB Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.

Erste Begegnungszone in Altach

Im Anschluss an die Arbeiten an den Bahnsteigen und die Errichtung der neuen Überdachung konnte zum Start in das neue Jahr auch die neue Personenunterführung und die Liftanlagen fertiggestellt werden. Vergangene Woche starteten die Asphaltierungsarbeiten und die weiteren Arbeiten für die erste Begegnungszone in der Kummenberggemeinde. Die Hochstammbäume wurden dabei erhalten und werden in die neue Gestaltung der Umgebung integriert. Im hinteren Bereich des Bahnhofs wird zwischen Bahnsteig und Ortsgrenze eine Blumenwiese angelegt und die Bahnstraße wird im Bereich zwischen der Brücke und dem Bahnhof zu einer Begegnungszone.

Mobiltätsdrehscheibe am Bahnhof