Feinschliff fÃ¼r die Juniors

Das Amateurteam des SCR Altach bereitet sich auf die Frühjahrsrunde in der VN.at Eliteliga vor.

Altach . Seit vergangener Woche befindet sich das Team rund um Cheftrainer Oliver Schnellrieder in den Vorbereitungen auf die Frühjahrsmeisterschaft. In zahlreichen Trainingseinheiten und nicht weniger als neun Testspielen wird sich das Team den Feinschliff holen.

Nach den beiden Halleneinsätzen beim Hallenmasters in Wolfurt und beim Seehallencup in Hard geht es für die SCRA Juniors nun darum, bis Mitte März auch auf dem Rasen wieder bestens eingestellt aufzulaufen. In einem ersten Test konnten sich die Altacher „Fohlen“ gegen das U18 Team der Akademie Vorarlberg dank eines Treffers von Kapitän Dietrich knapp mit 1:0 durchsetzen.

In der Herbstrunde haben die Rheindörfler mit Rang vier knapp den Aufstieg in die Play-off Phase der Eliteliga verpasst. Damit starten die Juniors am 21. März mit dem Heimspiel gegen Rankweil in die Rückrunde der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Nicht mehr mit von der Partie sein wird Christopher Nagel, der 20-Jährige spielt ab Frühjahr auf eigenen Wunsch wieder für seinen Stammverein FC Lauterach. Dazu wird Cheftrainer Schnellrieder in den kommenden Wochen noch den ein oder anderen Spieler testen, welcher das Juniors Team im Frühjahr verstärken soll. MIMA