Feinfühliger Blick ins Monokel

Das Trio „Owls“ verzauberte das Publikum im Theater am Saumarkt mit besonderen Gästen

Hinter den „Owls“ verbergen sich in der Stammbesetzung die drei jungen Künstler Simon Oberleitner (Klavier & Live Electronics), David Ambrosch (Kontrabass) und Konstantin Kräutler-Horváth (Schlagzeug & Samples). Der Pianist, Komponist und Musikpädagoge Oberleitner spielt in vielfältigen Formationen und ist sowohl in der Renaissance als auch im modernen Jazz und in der elektronischen Musik zuhause. Konstantin Kräutler-Horváth an den Drums trat schon auf Bühnen in ganz Europa auf. David Ambrosch aus Vorarlberg spielt den Kontrabass ebenso in verschiedenen Bands.