Feine Tropfen aus Österreich

Mit „Dürnberg“ wurde ein traditionsreiches Weingut im „s´Weineck“ präsentiert.

Die Weinhandlung „s´Weineck“ von Theresia Lasselsberger in der Harder Sägewerkstraße gilt bei Weinkennern durchaus als „Geheimtipp“, bietet sie doch sowohl renommierten als auch jungen aufstrebenden Winzern eine gute Plattform in Vorarlberg. Anlässlich der diesjährigen Herbstverkostung lud die engagierte Weinliebhaberin wiederum einen Weingutvertreter persönlich ein, um den treuen Stammgästen, darunter Robert Vögel (Schuh Vögel), Finanzberater Jochen Köb, Metzgermeister Andreas Rimmele, Richard Zünd (Sternen Hotel, Wolfurt), Kurt Amann (Amann Architektur), Rose Monz (Monzmedia), Daniela Erath-Mohr (Stilsicher) oder Bgm. Eva-Maria Mair, dessen Repertoire zu präsentieren. Trotz der heuer herausfordernden Maßnahmen schaffte es der rührige Weinviertler Matthias Marchesani (Weingut Dürnberg), seine „großen“ Weine, darunter etwa der Fallstaffsieger-Veltliner, entsprechend informativ an den Mann und die Frau zu bringen.