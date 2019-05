Feine Tropfen aus Österreich

Drei bekannte Winzer präsentierten ihre Palette im Harder „s´Weineck“.

Die Weinhandlung „s´Weineck“ von Theresia Lasselsberger in der Harder Sägewerkstraße gilt bei Weinkennern durchaus als „Geheimtipp“, bietet sie doch sowohl renommierten als auch jungen aufstrebenden Winzern eine gute Plattform in Vorarlberg. Anlässlich der diesjährigen Frühjahrsverkostung lud die engagierte Weinliebhaberin drei Winzer persönlich ein, um den treuen Stammgästen deren Repertoire zu präsentieren. Während Gernot Schuhmann (Gols) und Johannes Berger (Mönchhof) die bekanntermaßen großen Rotweine aus dem Burgenland bereit stellten, genossen die Gäste die üppige Weißweinpalette von Wolfgang Engelbrecht aus dem traditionellen Weinbauort Etsdorf am Kamp im Herzen Niederösterreichs.