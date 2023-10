Feine Suppen mit Information als Beilage

Vergangenen Samstag gab es im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ eine besondere Suppenaktion.

Für alle die auf dem Weg in die Museen waren, gab es am Bahnhofsvorplatz in Dornbirn einen Schöpfer Suppe aus der Bonetti-Kantine und vom Offenen Kühlschrank. „Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass ´Jeder Mensch ein wärmendes Essen braucht´ unabhängig von seiner Lebenssituation. Dass dieses Essen weder teuer sein muss oder auch aus Resten gekocht werden kann, zeigen die beiden einfachen Gerichte“, betonte Ingrid Benedikt vom Offenen Kühlschrank. Verköstigt wurden Interessierte mit einer „einfachen Brennsuppe“ und einer italienischen „Ribollita“, die aus übriggebliebenem Gemüse, gespendet vom Bioladen „Bio bin ich“, zubereitet wurde.

„Die Aktion kommt super an und ich finde das eine schöne Geste. Wir haben schon den ganzen Abend über viele interessierte Besucherinnen und Besucher, die sich über unser Kühlschrankprojekt und das Thema Lebensmittelverschwendung informieren“, freute sich Benedikt. Gleichzeitig konnten die Leute am Stand die in Dornbirn neu installierte Audioausstellung „Raum der Obdachlosigkeit – Leben auf der Straße“ kennenlernen. Sie wurde dem Stadtmuseum von der jungen Mediendesignerin Nadja Gabriel zur Verfügung gestellt. Der Audiowalk wurde von Gabriel konzipiert und als Teil ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Intermedia an der FH Vorarlberg umgesetzt. Ihr Hauptanliegen war es, obdachlosen Menschen eine Stimme zu geben und ihren Alltag und ihre Bedürfnisse ins Licht zu rücken. „Obdachlose sind täglich von Diskriminierung und Vorurteilen betroffen und werden durch gezielte Gestaltung sogar aus gewissen Bereichen der Stadt verdrängt. Aus diesem Grund entstand die Idee, eine Ausstellung und einen Rundgang zum Thema zu entwerfen“, so Gabriel. Dementsprechend wurde am mobilen Museumsstand bis kurz nach 22.00 Uhr angeregt diskutiert und Suppen probiert.