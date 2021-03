Feinarbeiten am neuen Laternser Klangholzhus

Ab dem 21. Mai begrüßt das neue Jufa-Hotel Laterns „Klangholzhus“ seine Gäste.

Laterns . Rund zehn Wochen vor der Eröffnung des neuen Hotels im Laternsertal sind die Bauarbeiter noch eifrig an der Arbeit und am letzten Feinschliff beschäftigt. Jufa-Chef Gerhard Wendl erklärt dabei, dass man die Zeit bis zur Eröffnung nutzen werde, um für den Start bestmöglich vorbereitet zu sein.

Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich zeigt sich das neue Jugend- und Familienhotel (Jufa) an der Talstation von Laterns Gapfohl fast schon von seiner besten Seite. Bis zur offiziellen Eröffnung Mitte Mai wird nun noch am Feinschliff gearbeitet und anschließend öffnet das neue Hotel mit 47 Zimmern und 148 Betten seine Türen für die Gäste. Das Großprojekt soll dabei in Zukunft die Nächtigungszahlen im Laternsertal deutlich erhöhen, gleichzeitig aber auch dem heimischen Gast mit ganzjährig geöffneter Gastronomie und modernem räumlichen Angebot für Vereinsaktivitäten, Workshops und Veranstaltungen offenstehen.