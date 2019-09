Fein und flauschig vom Flohmarkt

Jacke wie Hose: Elegante Kleider aus zweiter Hand kamen am Modeflohmarkt gut an

FELDKIRCH Vergangenen Samstag herrschte am Elisabethplatz echter Hochbetrieb. Von Baby- und Kindermode bis zu ausgefallenen Deco-Artikeln gab es dort allerlei, was das Herz begehrte, äußerst preiswert fesch macht und aus zweiter Hand kommt.

Wenn Stefanie Lingg-Karlinger und Kasandra Hipp Flohmarkt mit ihren Freundinnen machen, gibt es an der Brücke zum Reichenfeld lässige modische Schnäppchen zu erwerben. Speziell Familien finden dort, wo seit über 80 Jahren ein Spielplatz lockt und sich Groß und Klein seit jeher wohlfühlen, in allen Größen gewünschte Kleider.

Der kleine, aber feine Modeflohmarkt kommt bis über die Grenzen der Montfortstadt ausgezeichnet an. Zu erwerben gibt es neben Hemden, Jacken, Hosen und Taschen zum Beispiel auch Funktionswäsche für viele sportliche Anlässe und allerlei mehr. Viele verbanden den samstäglichen Marktbesuch mit einem Ausflug in die Vorstadt.

Stefanie Lingg, die erst kürzlich in der Kreuzgasse den „Mooi Market“ eröffnete, und Kasandra Hipp, die am Mühletorplatz unter dem Label „Urban Foxxes“ alte Mode aufpeppt und vertreibt, sind beide echte Modeliebhaberinnen und Stylistinnen und darüber hinaus seit vielen Jahren selbst leidenschaftliche Flohmarktgängerinnen.

Gerade in Zeiten vom Klimawandel ist der Appell zum “Use the existing!” lobenswert und der Modeflohmarkt ein bewusstes Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Was zu Hause nicht mehr gebraucht wird, bereitet neuen Menschen wieder Freude. HE