Feiertags-Öffnungszeiten im Rathaus und ASZ Bludenz

Bludenz. Das Rathaus der Stadt Bludenz hat in diesem Jahr an Heilig Abend, Donnerstag, 24. Dezember 2020, sowie an Silvester, Donnerstag, 31. Dezember 2020, geschlossen.

Das Altstoffsammelzentrum bleibt zudem am Samstag, den

2. Jänner 2021, geschlossen.

Zwischen den Feiertagen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Auch in der Weihnachtszeit bitten wir aufgrund der anhaltend angespannten COVID-19 Situation alle Bürgerinnen und Bürger, Amtswege wenn möglich online, per Mail oder telefonisch zu erledigen. Ist dies nicht möglich, sollte bei der betreffenden Abteilung telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Die Christbaumabholung erfolgt 2021 von 4. bis 8. Januar. Alle bereitgestellten Bäume werden in dieser Zeit vom Entsorgungsteam abgeholt und anschließend für eine umfreundliche Energiegewinnung im Biomasseheizkraftwerk verwendet.

Wir wünschen allen Bludenzerinnen und Bludenzern ganz besonders in diesem Ausnahmejahr von Herzen schöne und erholsame Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und vor allem Gesundheit!

Das Rathaus Bludenz bleibt an folgenden Tagen geschlossen:

