Feierstimmung im Haus Nenzing

Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnerinnen im Haus Nenzing: Trotz der aktuellen Covid-Situation konnte das Oktoberfest, das schon in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg war, gefeiert werden.

„Neben Speis und Trank sorgte ein Mix unserer besten Musik-Playlists für beste Laune“, freuen sich die Organisatoren über viel herzliches Lachen unter den Bewohnern. Das Team des Haus Nenzing hatte dabei alles vorbereitet, was es zu einer perfekten Party braucht: Konfetti, Servietten, Luftballons und Girlanden – natürlich alles in blau-weiß-kariert gehalten – ausgewählte Volksmusik sowie Weißwurst, Senf und knusprige Brezel. Und wie beim Münchner Oktoberfest, durfte auch in Nenzing für einige Bewohnerinnen und Bewohner auch ein „Tänzchen in Ehren“ nicht fehlen.