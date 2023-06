Feiern für den kleinen Konstantin & Co

Herausforderungen der Krankheit

„Es gab auch schwere Phasen“

Die Eltern haben gelernt, mit der Krankheit ihres Sohnes umzugehen und sind stolz darauf, wie gut sich Konstantin entwickelt. „Es gab jedoch auch Phasen, in denen es uns nicht so gut ging“, erzählte Mutter Katja. Der Austausch mit anderen Betroffenen und die Unterstützung von Vereinen haben ihnen dabei geholfen, mit der neuen Lebenssituation umzugehen. „Konstantin weiß das er Mukoviszidose hat und, dass es auch manchmal unfair ist. Aber wir haben ihm ein sicheres Umfeld geschaffen, in dem er sich unbeschwert bewegen kann. Ich denke, das macht es leichter für ihn“, so Katja.