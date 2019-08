Feierliches DankeschÃ¶n zum Abschied in Haselstauden

Pfarrer Erich Baldauf und Pfarrkoordinator Alfons Meindl gehen neue Wege.

Dornbirn. Der Sonntagsgottesdienst in Haselstauden am 18. August war sehr feierlich, aber auch mit einem wehmütigen Abschiednehmen verbunden. Pfarrer Erich Baldauf, der die Messe zelebrierte, nahm Abschied von Dornbirn. 26 Jahre diente er als Priester, die letzten fünf Jahre leitete er den „Seelsorgeraum Dornbirn“ als Moderator. „Es war eine gute Zeit mit vielen guten Begegnungen“, blickt Baldauf dankbar zurück. Und in der Zeit als Moderator habe er viel lernen dürfen. „Einerseits fällt viel Druck und Last der letzten Zeit weg, andererseits sehe ich es als Privileg, meinen Weg mit 62 ganz neu beginnen zu können“. Nach der Sabbatzeit und der Bibelarbeit in der Diözese, übernimmt der Priester ab März 2020 die Pfarre Hard. Für ihn eine Herausforderung, sagt er, denn Hard ist eine der größten Pfarren im Land. Nicht nur Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat sowie das Liturgieteam sagten Danke, auch viele Gläubige waren gekommen, um Abschied zu nehmen.