Feierliche Schlüsselübergabe für Wohnanlage in Levis

Diese Woche erfolgte die Übergabe der Wohnungen für die neue gemeinnützige Wohnanlage in der Bürgergasse.

Im Ratssaal des Feldkircher Rathauses wurden in dieser Woche die Schlüssel an die neuen Bewohner der Anlage in Levis übergeben. Markus Allgäuer von der Alpenländischen, Bürgermeister Wolfgang Matt und Stephan Lagler von der Stadt Feldkirch nutzten dazu die Gelegenheit und wünschten den Bewohnern viel Freude im neuen Zuhause. Zu den Feierlichkeiten kamen auch weitere am Bau beteiligte Personen und freuten sich über ein gelungenes Projekt.