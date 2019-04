Feierliche Ostermesse mit dem Domchor und der Dommusik

Mit Pfarrer Rudolf Bischof, dem Domchor und Orchester wurde im Dom Ostern gefeiert.

FELDKIRCH Im vollbesetzten Dom St Nikolaus konnte Pfarrer Rudolf Bischof am Ostersonntag zahlreiche Gäste zur Ostermesse begrüßen. Die Fürbitten in der Messe richteten sich auch an die zahlreichen Opfer des furchtbaren Terroranschlags auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka und an Opfer des Bürgerkriegs in Syrien. Pfarrer Bischof nannte Ostern „die Geburtsstunde der Hoffnung, die Mauern einreißt“.