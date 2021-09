Feierliche Eröffnungsfeier im Kindercampus

Rund drei Jahre nach dem Baubeginn wurde beim neuen Sulner Kinderhaus Eröffnung gefeiert.

Sulz . Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür konnte am vergangenen Wochenende der Kindercampus in Sulz nun auch offiziell eröffnet werden.

Mit einem kleinen Festakt wurde bereits am Freitag Abend die Eröffnung des neuen Kinderhauses in Sulz gefeiert. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink gratulierte dazu der Gemeinde zum erfolgreich umgesetzten Großprojekt und betonte dabei, dass es sich dabei nicht nur um eine wertvolle Investition in die Frühförderung, sondern zugleich um eine Investition in die Familien- und Kinderfreundlichkeit und damit in die Zukunft der Gemeinde handelt. Neben den Kindergartenpädagoginnen des neuen Hauses freuten sich auch die Baumeister sowie Bürgermeister aus den benachbarten Gemeinden, dass der Kindercampus Sulz rund ein Jahr nach Fertigstellung nun auch offiziell eröffnet werden konnte. „Diese neu konzeptionierte und gestaltete Kinderbetreuungseinrichtung ist ein bedeutender Lebensbaustein und stellt eine unverzichtbare Ergänzung zur Familie dar“, so Bürgermeister Karl Wutschitz und wies auf die Wichtigkeit des Hauses hin.