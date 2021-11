Feierliche Eröffnung des Bludenzer Eiskanals

Bludenz. Fast auf den Tag genau vor drei Jahren wurde Seitens der Stadt grünes Licht für die topmoderne Sportanlage gegeben, heute konnte der Bludenzer Eiskanal feierlich eröffnet werden.

„Der Eiskanal zählt für mich zu den herausragendsten Bauprojekten in der Stadt Bludenz. Mit der Errichtung der Kunsteisbahn positionieren wir Bludenz abermals als Sportstadt und das weit über die Stadt- und Gemeindegrenzen hinaus“, betont Bürgermeister Simon Tschann. „Wir investieren damit auch in unsere Jugend, der hier hervorragende Trainingsmöglichkeiten geboten werden.“

Die Tradition des Rodelsports wird in der Alpenstadt bereits seit vielen Jahrzehnten gepflegt. Die Bludenzer Rodler waren in der Vergangenheit nicht nur in Vorarlberg und Österreich spitze. Weltcupsiege, Weltmeisterschaftsmedaillen und Olympiamedaillen wurden dabei eingefahren. Mit dem neuen Eiskanal wird diese Tradition in das moderne Zeitalter geholt.