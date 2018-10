Feierliche EKIZ-Eröffnung

Die Kleinkind-Einrichtung in Gortipohl wurde im Beisein von viel Prominenz offiziell eingeweiht.

Ganz nach der talweiten Vorgabe „Familienfreundliches Montafon“ konnte das Angebot in Sachen Kleinkinderbetreuung mit der Eröffnung des Eltern-Kind-Zentrums – kurz Ekiz – in Gortipohl um ein Angebot erweitert werden. Kinder von einem halben Jahr bis zu drei Jahren können dort am Vormittag, zu Mittag und am Nachmittag betreut werden. „Die Module können fix gebucht werden, aber auch einen offene Kinderbetreuung, das heißt eine flexible stundenweise Betreuung ist möglich“, umreißt Natalie Zuderell, die Leiterin der beiden Eltern-Kind-Zentren Montafon das Angebot.

Sanierung

Nach umfassenden Sanierungsarbeiten im Gebäude des ehemaligen Tourismusbüros in Gortipohl wurden gemeinsam von den beiden Gemeinde Gaschurn und St. Gallenkirch die Räume um rund 240.000 Euro adaptiert. So entstanden ansprechende bunte Räumlichkeiten, die ein Spielen, Herumtoben, Basteln, Malen oder Sich-Zurückziehen ermöglichen. Insgesamt werden die Kids von sechs Kindergartenpädagoginnen oder Assistentinnen betreut. „Hier können die Kinder in der Gruppe voneinander lernen und auch den Umgang miteinander für später, sei es Kindergarten oder Schule üben. Und das entweder stundenweise oder in Halbtagen oder in ganzen Tagen“, ist Pia Bott, die Leiterin des Ekiz Gortipohl von dem Konzept überzeugt.

Prominenz