Feierliche Einweihung

Das Münsterhaus in Schruns lud nach großer Sanierung zur offiziellen Eröffnung

Es liegt mitten im Herzen von Schruns am Kirchplatz und angrenzend an die Raiffeisenbank Bludenz/Montafon, die auch die stolzen Besitzer der Immobilie sind. Die Rede ist von Münsterhaus in Schruns, das nach aufwändigen Sanierungsarbeiten seit vergangener Woch in neuem Glanz erstrahlt. Und seit dem Wochenende hat es auch den kirchlichen Segen von Pfarrmoderator Hans Tinkhauser. Der Nachmittag am vergangenen Freitag war wie geschaffen für die offizielle Einweihung, denn die milden Temperaturen luden zum Verweilen im Freien ein.