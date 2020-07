Feierabendbier und Livemusik in Bludenz

Unter dem Motto „Beats & Beer“ fanden in den vergangenen Wochen bereits vier Live-Konzerte in den Bludenzer Gastronomiebetrieben statt – noch rund sechs weitere werden bis September folgen.

Jeweils donnerstags ab 19 Uhr dreht sich alles um Gute-Laune-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und einen entspannten Feierabend. Im Eichamt und im Gasthaus Stern konnte der Abend im Gastgarten genossen werden, während im Fohren Center aufgrund des Regenschauers in den Saal ausgewichen werden musste.

Das Format fand bereits im vergangenen Jahr statt und schuf mit Livekonzerten in den Altstadtgassen Festival-Stimmung. Heuer wurden aufgrund der aktuellen Bestimmungen die Veranstaltungsorte in die Bludenzer Gastronomie verlegt. „Beats & Beer“ ist eine Initiative der Bludenz Stadtmarketing GmbH. Alle Termine und Lokale finden Sie unter www.bludenz.at/beatsandbeer. In den Gastronomiebetrieben ist eine Tischreservierung erforderlich.