Feier der Firmung mit Bischof Elbs und Chor "Good News"

Bürs (sco). 20 Jugendliche aus Bürs und Umgebung haben in der Friedenskirche das Sakrament der Firmung - und so "die Zusage Gottes" - empfangen.

Vor wenigen Jahren schrieb der Bischof der Diözese Feldkirch, Benno Elbs, das Taschenbuch: “Rückenwind: Gestärkt ins Abenteuer Leben. Das Buch zur Firmung.” Unlängst war der Autor der Lektüre höchstpersönlich in der Bürser Friedenskirche zu Gast. Nicht etwa um sein Werk zu bewerben, sondern um jungen Menschen die Firmung zu spenden. Mit Blick auf die Coronasituation meinte Elbs (Theologe und ausgebildeter Psychotherapeut): “Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, in dieser großen Zahl Gottesdienste zu feiern. Wir haben gelernt, wenn wir zusammen sind, sensibel und achtsam zu sein.” Die Firmung sei ein Auftrag an jeden Empfänger dieses Sakraments, mit Wertschätzung und Liebe auf den Nächsten zuzugehen.