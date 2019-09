Fehlstart für die Frauen von SSV Dornbirn/Schoren

Die Damen vom SSV Dornbirn Schoren verloren das Auftaktspiel gegen Ferlach mit 28:22

Nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten die Kärtnerinnen ein paar Tore vorlegen. Rauter und Co. bäumten sich immer wieder auf und kamen kurz vor Schluss nochmals auf drei Tore heran. Auch die neun erzielten Tore von Adriane Marksteiner nutzten schlussendlich nichts mehr und die mit einigen Legionärinnen bestückten Ferlacherinnen gingen als Sieger vom Platz.

„Uns fehlte es heute hauptsächlich an der Chancenauswertung, um gegen Ferlach zu bestehen. Schön herausgespielte Bälle, fanden einfach nicht den Weg ins Tor. Daran müssen wir noch arbeiten. Es gab aber viele gute Ansätze, so waren zum Beispiel die Torfrauenleistungen top, junge Spielerinnen wie Naomi Benneker etablieren sich langsam und Adriana Marksteiner lieferte eine Spitzleistung ab. Nun steht das Derby gegen Feldkirch am Samstag im Fokus“, resümierte Trainerin Ausra Fridrikas.