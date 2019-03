Fehlstart bringt die VEU Feldkirch mächtig unter Druck

Cortina hat zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Alps Hockey League in Feldkirch für eine Überraschung gesorgt.

Die Italiener setzten sich bei der VEU Feldkirch mit 4:2 durch und feierten als einziges Auswärtsteam einen Sieg. Riccardo Lacedelli verwertete in der 52. Minute im Powerplay den vorentscheidenden Treffer. Cortina hat nun am Donnerstag die Chance sich vor heimischem Publikum für das Viertelfinale zu qualifizieren.

In einer ausgeglichenen Partie gewinnen am Ende die effizienter und clever spielenden Gäste aus Cortina. Nachdem nach zwei Dritteln auch auf dem Scoreboard ein ausgeglichener Spielstand stand, entschieden die Italiener im letzten Abschnitt das Match für sich. Bitterer Beigeschmack für die Zupancic Cracks war die Tatsache dass man sich zwei Treffer faktisch selber ins eigene Tor abfälschte.

Damit geht es bereits am Donnerstag für die VEU um Alles. Nur ein Auswärtssieg kann das Saisonende abwenden und ein Entscheidungsspiel in Feldkirch erzwingen.

Ein Schuss aus der Distanz von Kevin Puschnik brachte die VEU in der siebten Spielminute im Powerplay in Führung. Zwei Minuten später gelang Zardini Lacedelli der Ausgleich für Cortina. Zumindest war er der letzte Gästespieler der die Hartgummischeibe berührte ehe sie über Umwege den Weg ins Tor fand. Ansonsten war der erste Abschnitt von zahlreichen Strafen beider Mannschaften gekennzeichnet. Nur selten standen die beiden Teams vollzählig am Eis der Vorarlberghalle.

Die letzten zwanzig Minuten zeigten sich beide Mannschaften erneut ebenbürtig. Acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Cortina Verteidiger Federico Lacedelli mit einer Energieleistung erneut die Führung für die Italiener. Im Powerplay pflügte er durch den Feldkircher Abwehrriegel und traf im Fallen. In weiterer Folge gelang es der VEU nichtmehr ebenfalls nachzulegen. Als man dann am Ende alles auf eine Karte setzten musste entschied Adami das erste Spiel der Serie mit einem Empty Net Treffer.

Stand in der Best of Three Serie: 0:1