Fehlpfiffe führten zum bitteren Aus im ÖFB-Pokal

Ein reguläres Castrellon-Tor aberkannt, zwei umstrittene Gegentreffer gegeben, FC Dornbirn Frauen verlieren gegen Bergheim.

Bitteres Aus in der ersten Runde im ÖFB Ladies Cup für den FC Dornbirn. 90 Minuten waren die Rothosen-Frauen gegen den Bundesliga Tabellenneunten Bergheim aus Salzburg die klar spielbestimmendeMannschaft, aber am Ende gab es eine 2:3-Heimniederlage. FC Dornbirn Frauen überwintert im nationalen Pokalbewerb trotz einer guten Vorstellung nicht. Ein 0:2-Rückstand machten Caroline Fritsch und Co. durch wunderschöne Treffer von Carina Brunold (44./Heber) und der eingewechselten US-Amerikanerin Genesis Castrellon (83./Flachschuss) wett. Ein regulärer Treffer von Castrellon fand vom Unparteiischen keine Anerkennung (89.). In der Nachspielzeit verwertete Bergheim Spielerin Rados einen Konter zum sehr glücklichen 3:2-Siegtor (92.). Dornbirn haderte vor allem mit dem Schiri, das Führungstor der Salzburgerinnen durch einen sehr umstrittenen Foulelfmeter und das zweite Tor von Bergheim aus abseitsverdächtiger Position waren Anlass genug für heiße Diskussionen. Dornbirn vergab aber eine Fülle von guten Einschussmöglichkeiten und hätte die Pokalüberraschung wahr machen können.Jetzt kann sich der Aufstiegsaspirant auf die Meisterschaft in der 2. Liga konzentrieren.