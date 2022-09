Fehlende Hausaufgaben, Stromspar-Ansporn und Hofburgkandidat

Der Corona-Koordinator der Vorarlberger Ärztekammer Robert Spiegel ist am Donnerstag mit Wolfgang Seidel vom Energieinstitut und Präsidentschaftskandidat Dominik Wlazny zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Angesichts der stetig steigenden Energiekosten ruft das Land Vorarlberg in Kooperation mit den Vorarlberger Energieversorgern, dem Energieinstitut und der Caritas unter dem Motto #vorarlbergspartenergie eine neue Energiesparaktion ins Leben. Wer künftig weniger Strom verbraucht, soll demnach Gutschriften auf die Jahresabrechnung oder entsprechende Sachwerte erhalten. Wolfgang Seidel vom Energieinstitut erklärt bei "Vorarlberg LIVE", wo das Programm ansetzt und wieviel mehr den fleißigen Sparern am Ende in der Geldbörse bleibt.

In Bregenz ist am Donnerstag der Wahlkampfslogan "Mei Präsident" zu lesen und "Red' ma drüber". Der Kandidat für das Bundespräsidentenamt Dominik Wlazny tourt durch die Bundesländer und macht Halt am Kornmarktplatz. VOL.AT-Reporter Joachim Mangard trifft den Mediziner und Musiker Wlazny, den Meisten wohl eher bekannt unter seinem Künstlernamen "Marco Pogo", zum Interview und will wissen, was der Jüngste aller Hofburgkandidaten unter der von ihm so oft zitierten "moralischen Richtschnur" versteht.