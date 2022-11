Fehlende Arbeitskräfte und Millionen für Gemeinden

Am Mittwoch sind Andrea Kaufmann und Bernhard Bereuter zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Sie ist Dornbirns Bürgermeisterin und zugleich Vorarlbergs Gemeindeverbandspräsidentin, er führt die Geschäfte beim AMS Vorarlberg.

Vorarlbergs Gemeindeverbandspräsidentin, die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) spricht im Vorfeld des Interviews bei "Vorarlberg LIVE" von enormen Herausforderungen, welche die Kommunen derzeit zu tragen hätten. Der Bund hat dafür ein Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Für Vorarlberg stehen den Angaben zufolge rund 43,7 Millionen Euro bereit. Dornbirns Bürgermeisterin wird auch zur Rolle ihrer Stadt bei der Aufnahme von Flüchtlingen Stellung nehmen, zur Amoklaufdrohung in Haselstauden, das Sesselrücken bei ihren Stellvertretern und wie es beim Thema "Markthalle" aussieht.