Februar ganz im Zeichen von Segen

Die Katholische Kirche in Dornbirn widmet sich im Februar den Heiligen und ihren Segen.

Dornbirn. Es gibt sie, diese schweren, herausfordernden Zeiten in unserem Leben. In denen wir uns nach Zuversicht und Zuspruch sehnen. Es gibt aber auch jene Zeiten, in denen wir unser Leben genießen. „Für diese sowie für jene Zeiten gibt es einen Lichtstrahl der Hoffnung – den Segen“, erklärt die Dornbirner Pastoralleiterin Nora Bösch.

Mit dem neuen Schwerpunkt „www.mein-segen.at“ nimmt die Katholische Kirche Vorarlberg genau diesen Segen in den Mittelpunkt.

Gottes Segen erbitten in Dornbirn

Auch die Dornbirner Pfarren bieten dazu ein umfangreiches Programm. Bereits diese Woche erfolgte der Auftakt zu Maria Lichtmess am 2. Februar. „Lichtmess“ ist eines der ältesten Feste der christlichen Kirche. Es wird am 40. Tag nach der Geburt Jesu seit dem Jahr 650 gefeiert. Seit dem 11. Jahrhundert kam der Brauch der Kerzensegnung und der Lichterprozessionen auf. An Lichtmess wurden dann auch die für das nächste Jahr benötigten Kerzen der Kirchen und der Familien geweiht. Mit dem 2. Februar endet auch offiziell die Weihnachtszeit.

Der 3. Februar steht ganz im Zeichen des Heiligen Blasius. Der Heilige Blasius von Sebaste war der Überlieferung zufolge Bischof von Sebaste in Kleinasien und zählt zu den „vierzehn Nothelfern“. Die bekannteste Erzählung über Blasius berichtet, wie er während seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis einem jungen Mann, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben rettete. Deshalb erteilt die Kirche den Blasiussegen zum Schutz gegen Halskrankheiten. Diesen kann man in der Pfarre Dornbirn Markt am 3. Februar von 17.00 bis 19.00 Uhr unter dem Motto „Blasiussegen to go“ erbitten. Die Pfarre Maria Heimsuchung in Haselstauden feiert ebenfalls am 3. Februar um 19.000 Uhr eine Jahrtagsmesse mit anschließendem Blasiussegen.

Weiter geht es am 5. Februar mit der Heiligen Agatha und dem Segen über das Brot. Agatha von Catania erlitt als junge Christin Mitte des 3. Jahrhunderts das Martyrium; sie war eine der am meisten verehrten Heiligen der altchristlichen Zeit. Brot, das den Agatha-Segen erhielt, soll gegen Feuer, Heimweh, Fieber und Krankheiten der Brust helfen und das Haus schützen. Und so kann man am Samstag, den 5. Februar in der Martinskirche von 9.00 bis 11.00 Uhr unter den Säulen mitgebrachtes Brot segnen lassen.

Valentinstag mit Segen für Liebende

Der heilige Valentin ist einer der populärsten Heiligen unserer Zeit. Verehrt wird er als Patron der Liebenden und der Freundschaft. Dem heiligen Valentin werden viele Wunderheilungen nachgesagt und so bietet der 14. Februar dementsprechend verschiedene „Segensangebote“ in den Dornbirner Pfarreien. Ein „Valentins–Stationenweg für Liebende findet vom 11. – 17. Februar in der Pfarrkirche St. Martin statt. Bereits am 13. Februar erfolgt ein Segnungsgottesdienst zum Valentinstag – ebenfalls in der Stadtkirche mit musikalischer Gestaltung durch den Kirchenchor. (cth)