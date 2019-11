FCD-Juniors kassieren eine weitere Niederlage

Der SC Graf Hatlerdorf gewinnt das Stadt-Derby mit 2:0.

Dornbirn. Es läuft alles andere als rund für die zweite Mannschaft des FC Dornbirn. Nach den Niederlagen gegen Altenstadt und Sulz, kassierte die Rossi-Elf beim Derby gegen den SC Graf Hatlerdorf am vergangenen Sonntag auf der heimischen Birkenwiese die dritte Niederlage in Folge. Für das Team von Gerald Krajic brachte der 14. Spieltag in der Landesliga hingegen drei weitere wichtige Punkte. Der SC Graf Hatlerdorf rückt damit auf den 8. Tabellenplatz vor, die FCD-Amateure belegen nun Platz zwölf in der Landesliga-Tabelle und gehen auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause.