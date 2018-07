FC07 Lustenau feiert 111 Jahre mit Kunstaktion "Emil"

Der FC Lustenau feiert heuer seinen 111-jähriges Vereinsbestehen. Begangen wird das Jubiläum mit einer Kunstaktion zum Wohle der Nachwuchsförderung.

Der FC07 setzt seit Jahren auf Nachwuchs- und Talenteförderung in den eigenen Reihen, betont Obmann Omer Rehman. Von dem her war es naheliegend, auch zum besonderen Jubiläum eine Aktion ganz im Sinne des Nachwuchses anzusetzen. Gemeinsam mit den Künstlern Marco Spitzar und Roland Adlassnig entwarf man eine besondere Skulptur.

Stollenfuß Emil

“Emil” ist der Name des Stollenfuß, benannt nach Vereinsgründer Emil Brüschweiler. Ingesamt gibt es 111 Percelin-Emils und weitere 11 aus Bronze. Der Verkauf der Skulpturen startet am Samstag dem 21. Juli auf der dazugehörigen Webseite – und die Erlöse gehen zu 100 Prozent in die Nachwuchsarbeit des Vereins.