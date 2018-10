FC Wolfurt steht erstmals an der Tabellenspitze

Trotz Unterzahl gelang Torjäger Aleksandar Umjenovic im Hofsteigderby in Lauterach noch der 3:3-Ausgleich

Es liegt schon fünf Jahre zurück, als der Traditionsverein FC Wolfurt die Tabellenführung in der Vorarlbergliga inne hatte. Nach dem 3:3-Auswärtsremis im Hofsteigderby in Lauterach steht die Elf von Trainer Joachim Baur wieder auf Platz eins in der höchsten Spielklasse des Landes. Rasse und viel Klasse brachte das so prestigeträchtige Nachbarschaftsduell der beiden Hochburgen in den Hofsteiggemeinden. Eine Rote Karte und zehn Mal zückte der Mann in Schwarz den gelben Karton, die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht bereuen. Am Ende gab es sechs Tore, aber keinen Sieger. Einmal mehr war es Wolfurt-Torjäger Aleksandar Umjenovic, der mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute den Gästen noch einen Punkt rettete. Und dies trotz Unterzahl, weil Wolfurt-Keeper Luka Hammer schon nach 25 Minuten vom Schiri wegen Torraub ausgeschlossen worden war. Aber Wolfurt kam erst nach Seitenwechsel auf Touren, der Schock nach dem frühen Ausschluss saß tief. „Wir genießen natürlich diese wunderschöne Momentaufnahme. Wir haben uns die Tabellenführung aufgrund der zuletzt gezeigten starken Leistungen redlich verdient. Der geschlossene Teamspirit mit vielen guten Einzelspielern zeigt ihre ganzen Qualitäten“, sagt ein sehr zufriedener Wolfurt-Trainer Joachim Baur im Gespräch mit den „VN“. Lauterach blieb auch im neunten Meisterschaftsspiel in Folge unbesiegt und liegt an der guten vierten Stelle, das auch die Berechtigung für einen Eliteliga-Startplatz darstellen würde. Jetzt folgt am Freitag das Spitzenspiel Wolfurt gegen Röthis.