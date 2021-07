FC Weiler lädt zum Fußballcamp

In den Sommerferien veranstaltet der FC Weiler das traditionelle Fußballcamp für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Weiler . Bereits zum sechsten Mal findet am 31. Juli und 1. August das beliebte Fußballcamp für Nachwuchskicker in Weiler statt.

Obwohl der FC Weiler selber keine Nachwuchsmannschaft hat, hat sich die Idee des Kinder Fußballcamps vor mittlerweile sechs Jahren in jedem Sommer bestätigt. Gemeinsam Spaß haben, Ballkoordination, Fähigkeiten erkennen, lernen wie man zum Teamspieler wird und dann als Team gemeinsam um den Sieg zu kämpfen – dies steht auch beim diesjährigen Fußballcamp auf dem Fußballplatz in Weiler auf dem Programm. Aufgrund der aktuellen COVID-Maßnahmen wird das Camp in diesem Sommer zwar in gekürzter Form nur an zwei Tage stattfinden, trotzdem wartet auf die Kicker-Youngsters wieder ein tolles Programm.