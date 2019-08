FC Rätia: Verdienter Heimsieg gegen den FC Röthis 1B

Bludenz. Vor einer gut besuchten Kulisse, startete der FC Fohrenburger Rätia Bludenz am Sonntag, den 18.08.19 zu Hause in das 3. Meisterschaftsspiel.

Nach einer ordentlichen Kabinenpredigt von unserem Coach, kam die Mannschaft mit einem komplett anderen Gesicht wieder zurück auf den Rasen.

Zuerst bekamen wir einen Elfer zugesprochen, den unser Kapitän Souverän Richtung Montikel jagte. Leider kein Treffer.

Doch der Knoten war geplatzt und wir erzielten in der 61. Spielminute das 2 zu 1 durch Lukas Gavranovic.

Der Torjubel noch nicht verstummt, wieder ein Angriff von uns und Prenaj Albert erzielte in der 63.Minute das 3 zu 1.

2 Minuten später der nächste Angriff und Abbas Naso stellte auf 4 zu 1 um. Die Sparkassen Sport Arena kochte, aber nicht nur wegen den sommerlichen Temperaturen.

Es war ein Traum unserer Mannschaft zuzuschauen, es gelang einfach alles.

In der 75. Minute Freistoß für uns, unser Routine- Spieler Irnes Hirkic trat an und verwandelte ihn direkt zum 5 zu 1.

Wir spielten munter weiter, doch plötzlich tauchte der FC Röthis noch einmal gefährlich vor unserem Tor auf, mit viel Glück konnten wir den 2. Treffer verhindern.

Im Gegenzug trug sich Lukas Gavranovic zum 2. Mal in die Torschützenliste ein und es stand nach 84 Minuten 6 zu 1.

Wir hatten an diesem Nachmittag noch nicht genug, so blieb es unserem Kapitän Albert Prenaj vorbehalten, in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 7 Zu 1 zu setzen.