FC Rätia Bludenz spielt nach 20 Jahren Pause wieder im Masters

Die Alpenstädter schaffen mit dem Gruppensieg in der Vorrunde den Einzug zu den Großen.

Es war genau vor zwanzig Jahren als FC Rätia Bludenz im Wolfurter Hallenmasters den ausgezeichneten vierten Schlussrang belegte. Der Klubs aus der Alpenstadt hat seitdem keine glorreichen Zeiten erlebt. Nun präsentiert sich der Underdog aus der 2. Landesklasse im Bandenzauber von seiner allerbesten Seite. Nach einer langen Pause steht Bludenz wieder im Mastersturnier. Trainer Adis Jasarevic war im Tor der Rätia der große Rückhalt und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang die Sensation. Mit Hausherr Wolfurt, Rekordsieger Hard, Sulzberg und Hatlerdorf warten auf Bludenz große Kaliber und hallenerprobte Teams. Spielertrainer Dejan Stanojevic führte beim zweiten Aufsteiger, FC Lustenau 1907 1b Regie und die zweite Kampfmannschaft des ältesten Vorarlberger Fußballklubs ist im Konzert der Großen weiter an Bord. FCL-1b spielt gegen Turniersieger Dornbirner SV, Hörbranz, Großwalsertal und den Lucky Loser (SW Bregenz Juniors?). Mit Satteins gelang einem zweiten Oberländer-Team die Überraschung. Mit Gastspieler Alem Majetic erreichte man nach vielen Jahren Abwesenheit den Einzug ins Masters. Mit den Turniersiegern Akademie Vorarlberg und Alberschwende sowie Kennelbach und einem Qualifikant steht Satteins eine schwere Aufgabe bevor. Pech für Rotenberg 1b-Kicker Nenad Todorovic. Ohne Fremdeinwirkung zog er sich einen Platzwunde am Kopf zu. Heute (ab 18.30 Uhr) wird das Vorrundenturnier abgeschlossen. Die letzte Aufstiegsgruppe verspricht wieder Spannung pur und Ausgeglichenheit ist Trumpf. TK

Vorrunde-Aufstiegsturnier, die Gruppen Ersten, Zweiten und Dritten plus ein Lucky Loser qualifizieren sich für die Masters-Vorrunde im Hauptbewerb

*Aufsteiger in das Masters; **Joker gesetzt, der Sieger erhält vier Punkte;

Vereine aus der VN.at Eliteliga, Vorarlbergliga, Landesliga, Akademie Vorarlberg U-18 plus die zwölf Aufsteiger inklusive plus ein Lucky Loser spielen in acht Gruppen um den Aufstieg ins Halbfinale