FC Rätia: 3 Punkte zum Saisonauftakt

Bludenz (dk). Am Samstag fand in der gut besuchten Sparkassen Sport Arena der Auftakt zur neuen Saison statt.

Die Gäste standen von Beginn an sehr tief und wir mussten das Zepter in die Hand nehmen was in der Vergangenheit nicht zu unseren größten Stärken zählte.

Aber die Mannschaft war gut eingestellt und wir kamen gut vor das Tor der Gäste und hatten unsere Chancen aber der Torjubel blieb aus so ging man mit einem 0:0 in die Kabinen.