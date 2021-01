FC Mohren Dornbirn zieht über zwei Jahre nun Bilanz

Die Rothosen werden über die finanzielle Situation im Traditionsklub die Mitglieder informieren

Der FC Mohren Dornbirn 1913 hält am Dienstag, 23. Februar 2021, mit Beginn 19.13 Uhr im Pavillon oder im vereinseigenen Klubheim (wird kurzfristig entschieden) seine ordentliche Jahreshauptversammlung ab. Dabei zieht der Zweitligist Bilanz über die letzten zwei Jahre. Neben den Berichten der Vorstandsmitglieder wird an Stelle des allzufrüh verstorbenen Wirtschaftschef Ferdl Korbel ein neuer Funktionär in dessen ehrenamtliche Tätigkeit kooptiert bzw. gewählt. Die genaue Tagesordnung wird früh genug per Einladung an die aktiven und passiven Mitglieder bekanntgegeben.