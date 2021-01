FC Mohren Dornbirn startet in die Vorbereitung

Fünf Wochen dauert die Testphase für die Rothosen bis zur Frühjahrssaison

Alle Kaderspieler, der gesamte Trainer- und Betreuerstab von Zweitligist FC Mohren Dornbirn unterzogen sich am Montag der Covid-19-PCR Testung. Am Donnerstag abend (18 Uhr) starten die Schützlinge von Trainer Markus Mader auf dem Kunstrasenplatz Birkenwiese in die Vorbereitung. Neben Lukas Fridrikas (23/wechselte zu Wacker Innsbruck) wird auch Leonardo Zottele (21) nicht mehr dem Aufgebot der Rothosen angehören. Die erste Formüberprüfung von FC Dornbirn ist für Freitag, 15. Jänner, 18.30 Uhr in Vaduz geplant. Der Höhepunkt und der Abschluss der Testphase steigt am 5. Februar (14.30 Uhr) im direkten Vorarlberger Duell bei Austria Lustenau. Zum Frühjahrsauftakt gastiert Kapfenberg am 12./13./14. Februar in Dornbirn.