FC Mohren Dornbirn startet das Unternehmen Ligaerhalt

Die Rothosen erwartet im Frühjahr ein Mammutprogramm mit 17 Spielen in drei Monaten

Nur 25 (!) Tage dauerte für Zweitligist FC Mohren Dornbirn die sehr kurze Winterpause. So früh haben die Rothosen in der langen Vereinsgeschichte noch nie die Testphase für die zweite Saisonhälfte aufgenommen. Als Achter hat FC Dornbirn nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Vom Frühjahrsstart am 12. Februar mit dem Heimspiel gegen Kapfenberg bis zum Saisonschluss am 23. Mai zuhause gegen den Floridsdorfer AC warten auf Franco Joppi siebzehn Meisterschaftsspiele in nur knapp mehr als drei Monaten.