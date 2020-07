FC Mohren Dornbirn spendet 2500 Euro für Hilfswerk

FC Mohren Dornbirn spendet 2500 Euro an Dornbirner Hilfswerk Solidarität hat bei der Familie des FC Mohren Dornbirn in diesen Tagen einen hohen Stellenwert. Ein fiktives Spiel gegen den FC COVIC-19 wurde zur wichtigsten Partie der über 100-jährigen Vereinsgeschichte. Die erste Kampfmannschaft der Rothosen mit Ideengeber und Kapitän Aaron Kircher hat sich in der so schwierigen Zeitin den Dienst der guten Sache gestellt. Jetzt wurde in Anwesenheit von Vorarlberger Sparkassen Vorstandsvorsitzenden Werner Böhler und Dornbirn Bürgermeisterin Andrea Kaufmann der Scheck in Höhe von 2500,-- Euro von FC Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser und FCD-Kapitän Aaron Kircher für das Dornbirner Hilfswerk übergeben. Die Spende soll Notbedürftigen Menschen in Dornbirn zugute kommen.