FC Mohren Dornbirn mit Stand am Martinimarkt

Es hat schon Tradition: Der FC Mohren Dornbirn ist mit einem eigenen Stand (Nähe vom Cafe Steinhauser) am Dornbirner Martinimarkt vertreten.

Kulinarische Köstlichkeiten und Getränke gibt es beim FCD-Verkaufsstand. Bei Schlechtwetter wird der FC Mohren Dornbirn ein eigenes Zelt aufstellung um den Besuchern noch bessere Bedingungen in spezieller Atmosphäre zu bieten. Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen: Eintrittskarten für das Heimspiel von FC Mohren Dornbirn gegen BW Linz, Gutscheine von der Mohrenbrauerei und von NKG Greber und vieles mehr. Der Verkaufsstand am Martinimarkt ist am Freitag, 8. November, von 10 bis 20 Uhr geöffnet.