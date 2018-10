FC Mohren Dornbirn macht im Aufstiegsszenario ersten Schritt

Beim Regionalliga West Tabellenführer FC Mohren Dornbirn laufen intensive Gespräche, der Amateurstatus aber bleibt.

Die Geschäftsführung beim Regionalliga-West-Spitzenreiter FC Mohren Dornbirn nutzt diese Woche einen österreichweit ausgeschriebenen Regionalliga-Workshop der Bundesliga, um sich möglicherweise für einen Aufstieg in die 2. Liga zu wappnen. Deshalb reist neben Peter Handle auch Wirtschaftsprüfer Helmut Riedmann mit in die Bundeshauptstadt. Neben den Rothosen haben derzeit wohl nur der USK Anif wirkliche Aufstiegsambitionen. Aus Kitzbühel und Kufstein kam auf VN-Nachfrage ein klares Nein.

Schon jetzt wissen die Verantwortlichen beim FC Dornbirn, dass die Liga bis zum 15. November einen Jahresbericht verlangt. Das würde zusätzliche Arbeit für FCD-Finanzreferent Andreas Genser bedeuten. Deshalb soll im Vorfeld abgeklärt werden, was in diesem Zusammenhang alles verlangt wird. Derzeit bewegt sich das Budget beim heimischen Westligaklub bei rund 500.000 Euro. Bei einem Aufstieg müsste dieses erhöht werden. Mit den in Wien gewonnenen Erkenntnissen wird sich dann am Wochenende der Klubvorstand in einer eigenen Sitzung beschäftigen.