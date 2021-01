FC Mohren Dornbirn bevorzugt die Samstag-Spiele

Zehn von siebzehn Meisterschaftsspiele in der 2. Liga bestreitet die Mader-Elf im Frühjahr am Samstag nachmittag

In einer Presseaussendung hat die Medienstelle der Österreichischen Bundesliga mit den Beauftragten Michael Eisner und Mathias Slezak den Spielplan für die noch ausstehenden siebzehn Spieltage im Frühjahr 2021 bekanntgegeben. Zehn von siebzehn Partien beginnen für die Kicker der Rothosen mit Trainer Markus Mader jeweils am Samstag um 14.30 Uhr. Der wohl wichtigste Termin im Frühjahr ist das Nachbarschaftsduell zwischen Dornbirn und der Lustenauer Austria. Das Derby beginnt am Dienstag 13. April um 18.30 Uhr im Stadion Birkenwiese und dann hoffentlich mit vielen Zuschauern. Zu hoffen bleibt auch, dass schon das erste Pflichtspiel 2021 das Heimspiel am Samstag, 13. Februar um 14.30 Uhr gegen Kapfenberg vor dem treuen Anhang stattfinden kann. TK