FC Mohren Dornbirn bangt um einen Defensivkünstler

Der 21-jährige Linksfüßler droht den Rothosen im Ländlederby in Lustenau nicht zur Verfügung zu stehen

In fünfzehn von sechzehn Meisterschaftsspielen in der 2. Liga 2019/2020 stand Anes Omerovic auf dem Spielfeld vom Achten FC Mohren Dornbirn. Der 21-jährige Linksfüßler und Standardspezialist spielte 1339 Minuten und schoss ein Freistoßtor und gab drei ideale Vorlagen. Im vorletzten Test in Altach (0:1) zog sich Anes Omerovic ein Cut am Jochbein zu und musste mit fünf Stichen genäht werden. Jetzt bangen die Rothosen um den Leistungsträger, die Zeit bis zum Frühjahrskracher zum Auftakt in Lustenau wird knapp.