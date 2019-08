FC MÃ¤der sammelte weiter Punkte

Der Aufsteiger sicherte sich am vierten Spieltag einen Heimsieg gegen Andelsbuch.

Mäder . Der FC Mäder ist nun in der dritten Fußball Landesklasse angekommen und feierte am vergangenen Samstag den dritten Sieg im vierten Spiel. Gegen das 1b Team aus Andelsbuch gab es für die Stengele Elf einen 3:1 Heimerfolg.

Dabei hatten die Gäste aus dem „Would“ den besseren Start ins Spiel und erzielten bereits in der fünften Minute den 1:0 Führungstreffer. Die Hausherren fanden dann aber immer besser ins Spiel und Alexandru Gabriel Vochin sorgte in der 14. Minute für den 1:1 Ausgleich. Es entwickelte sich ein offenes Spiel – die Entscheidung dann in der zweiten Hälfte – in der 66. Minute verwandelte Darius Dragan einen Elfmeter zum 2:1 und zwei Minuten später sorgte Marcel Bader mit seinem Treffer für den 3:1 Endstand.