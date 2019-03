FC Lustenau startet mit großen Ambitionen

Landesliga-Tabellenführer hat mit Trainer Daniel Madlener den Aufstieg im Visier.

Der älteste Fußballklub Vorarlbergs, FC Lustenau geht als Tabellenführer ins Frühjahr und hat Großes vor. Mit 45 geschossenen Treffern die klare Torfabrik der Landesliga und sieben Mal zuletzt unbesiegt stellt man aus vielen Eigenbauspielern auch eine junge Mannschaft und einem Durchschnittsalter von 20,5 Jahren. „Wir wollen die Spitzenposition festigen und ausbauen. Wir haben eine gute Qualität im Team. Schritt für Schritt gilt es sich sportlich weiterzuentwickeln und haben auch Visionen für die nächsten Jahre. Es geht in die richtigen Bahnen. In zwei drei Jahren kann man eventuell wieder von einer Rückkehr in die Profifußballszene sprechen und anklingen lassen. Die Testphase gegen höherklassige Vereine verlief sehr erfolgreich. Wir sind auf dem sehr guten Weg. Ein attraktiver moderner Offensivfußball dem treuen Anhang bieten“, so FC Lustenau Trainer Daniel Madlener. In jedem Bereich körperlich, taktisch, technisch und mental also in allen Komponenten wird sich der Erfolg früher oder später bemerkbar machen. Vier Jahre spielt nun der FC Lustenau in der Landesliga und ab Sommer dann höchstwahrscheinlich in der Vorarlbergliga. Garant dafür könnte das Trio Infernale Leo Mikic (13 Tore), Hüseyin Zengin (10 Tore) und Kristijan Makovec (5 Tore) sein. Verfolger Hard muss auf seinen besten Torschützen Stefan Maccani (wechselte nach Schwarzenberg) im Frühjahr verzichten.