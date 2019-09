FC Lustenau 1907 gewinnt Nachtragsspiel

Der FC Lustenau sichert sich drei Punkte gegen den SC Admira.

Lustenau. Die Partie FC Lustenau 1907 gegen den SC Admira sollte bereits am 27. Juli als Saisonauftakt stattfinden, wurde jedoch aufgrund von Starkregen nach einer 2:0 Führung der Madlener-Elf abgebrochen. Nun kam es vergangene Woche zur Neuaustragung der 1. Runde und die Lustenauer ließen sich auch dieses Mal den Sieg nicht nehmen.

Zunächst waren es aber die Gäste, die vorlegten und mehr vom Spiel hatten. Nach 13 Minuten gingen dann auch die Admiraner aus Dornbirn durch einen Treffer von Felix Moosmann in Führung. Infolge wurden auf beiden Seiten zahlreiche Möglichkeiten ausgelassen, ein Foul an Simon Grabherr in der 40. Minute brachte schließlich aber die Wende zugunsten der Lustenauer. Josip Markotic glich mit einem Elfmeter aus und brachte sein Team damit wieder auf Spur.