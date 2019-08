FC Juniors machen es den Großen nach

Die Rothosen-Amateure sichern sich einen 5:1 Sieg gegen Brederis.

Brederis/Dornbirn. „Was die Kampfmannschaft kann, können wir schon lange“, so schien das Motto für die zweite Mannschaft des FC Dornbirn am vergangenen Samstag beim Spiel in Brederis zu lauten. Parallel zum Spitzenspiel auf der Birkenwiese zeigten die Rothosen-Fohlen auswärts in Brederis ebenfalls eine echte Glanzleistung. Die mitgereisten FC Dornbirn Fans durften gleich über fünf Treffer jubeln. Mario Hörburger und August Rusch sorgten mit einem Doppelpack und Martin Brunold mit einem Treffer für einen 5:1 Kantersieg gegen die Oberländer.