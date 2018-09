FC eröffnet neues Vereins-Stüble

Feierlich wurde vergangenen Donnerstag die Eröffnung des neuen Vereinsheims beim FC gefeiert.

Lustenau. Das neue Vereins-Stüble des FC wurde innerhalb von fünf Monaten gebaut. Über 30 Firmen beteiligten sich an den 350.000 Euro-Bau, die Ehrenamtlichen Helfer arbeiteten rund um die Uhr, um das 120 m² Projekt auf die Beine zu stellen. Kurt Fischer betonte in seiner Festrede: „Dies ist ein Ort der Begegnung, ein Meilenstein in der Sport-Infrastruktur.“ Die Marktgemeinde beteiligte sich mit 15.000 Euro an den Baukosten, 80.000 wurden vom Verein selbst aufgebracht. Obmann Omer Rehman bedankte sich vor allem bei den Handwerkern, den vielen freiwilligen Helfern und den Projektleitern Rainer Fink und Volker Fitz: „Ohne sie wäre der Bau nicht so schnell über die Bühne gegangen.“