FC Dornbirn will Liefering Ostereier ins Nest legen

Am Ostersonntag hoffen die Rothosen bei der Matinee auf drei Zähler.

Der Ticker vom Spiel FC Dornbirn vs FC Liefering

Am Osterwochenende müssen Fabio Ingolitsch und seine Schützlinge für diese Mission einen besonders weiten Weg zurücklegen, wenn es mit über vier Stunden Busfahrt gen Westen hinter den Arlberg geht. Im Stadion Birkenwiese erwartet uns der durchaus formstarke FC Dornbirn. Gegen den favorisierten First Vienna FC mussten sich die Ländle-Kicker am vergangenen Wochenende zwar knapp mit 2:3 geschlagen geben, konnten in den beiden Runden zuvor mit zwei Siegen einiges an Boden gutmachen.