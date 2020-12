FC Dornbirn will in Steyr seine Auswärtsstärke festigen

Die Rothosen sind in den letzten 90 Minuten des Jahres beim ehemaligen Bundesligisten in Oberösterreich zu Gast.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Steyr vs. FC Dornbirn:

Ein Sieg, fünf Remis und acht Niederlagen, so sieht die Bilanz der Rothosen in den letzten zwölf Monaten im Stadion Birkenwiese aus. Ganz anders und höchst erfreulich die Statistik von FC Dornbirn über dem Arlberg. Sechs Siege, drei Remis und nur drei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 20:17 ist im ganzen Jahr 2020 den Dornbirner gelungen. In dieser Saison 2020/2021 sind die Dornbirner mit vier Siegen und einem Unentschieden auf fremden Platz noch unbesiegt. Das Torverhältnis beträgt 10:4. Dornbirn ist zur Zeit das drittstärkste Auswärtsteam der 2. Liga und kann mit einem vollen Erfolg in Steyr in Oberösterreich sogar in der Auswärtsstatistik auf Platz eins überwintern. Nur Liefering ist auswärts wie Dornbirn noch unbesiegt. Lafnitz hat schon einmal verloren aber fünf Siege stehen in der Fremde zu Buche.