FC Dornbirn will in Amstetten die weiße Weste behalten

Die Rothosen müssen auf den Torschützen-Führenden David Peham aufpassen, das ist mehr als die halbe Miete.

Der Liveticker vom Spiel Amstetten vs FC Mohren Dornbirn

Mehr Professionallität im so schwierigen zweiten Jahr in der 2. Liga herrscht trotz den Problemen wegen den Covid-19-Verordnungen beim FC Mohren Dornbirn. Zu allen Auswärtsspielen über dem Arlberg wird die Mannschaft von Trainer Markus Mader schon einen Tag vor der Austragung anreisen. „Es wird alles professioneller in Dornbirn. Die Vorbereitung auf die Spiele erfolgt mit mehr Intensität, Konzentration und Willen. Diesem Wunsch aller Kaderspieler ist auch der Verein und der Trainer- und Betreuerstab gerne gefolgt“, so FCD-Coach Markus Mader. In den Südwesten Niederösterreich nach Amstetten haben die Rothosen schon am Freitag nachmittag die Reise angetreten und werden noch eine lockere Trainingseinheit am Samstag mittag absolvieren.

Vier Punkte aus den ersten zwei Meisterschaftsspielen hat Dornbirn geholt und liegt an der fünften Stelle. Markus Mader kennt auch das Erfolgsrezept beim starken Gegner Amstetten: „Es braucht wieder eine bärenstarke Leistung und Vorstellung der gesamten Truppe über die volle Spielzeit. Die Null muss am Ende stehen und in der Defensive darf man nichts zulassen. Nach vorne hat meine Mannschaft die Qualität um auch Tore zu schießen. Aber Amstetten ist eine sehr gute Elf mit einem guten Kollektiv“.

An der Startaufstellung wird sich bei Dornbirn aufgrund der bevorstehenden englischen Woche einwenig etwas verändern, aber allzu viele neue Spieler dürften nicht von Beginn an auflaufen. Der zuletzt so erfolgreichen Rothosen-Mannschaft wird man das Vertrauen weiterhin schenken.

Vor allem Goalie Lucas Bundschuh agierte in den ersten beiden Partien in Hochform. Die Viererabwehrkette mit Lukas Allgäuer, Andreas Malin, Mario Jokic und Florian Prirsch ist gesetzt. Fix auch die Offensivabteilung mit Solospitze Lukas Katnik und den beiden Spielmachern Lukas Fridrikas und Kapitän Franco Joppi. „Wir haben so viele Optionen aufgrund des großen Kaders. Alle Spieler haben die Qualität von Beginn an auflaufen zu können“, so Mader.

Mit Amstetten hat Dornbirn noch eine offene Rechnung: Am 5. Juni dieses Jahres kassierte Dornbirn eine 0:4-Heimpleite. Die Niederösterreicher haben die letzten neun Meisterschaftsspiele mit fünf Siegen und vier Remis nicht verloren. Amstetten wurde im Vorjahr sensationell Fünfter in der Endabrechnung. Mit Joachim Standfest hat Amstetten einen neuen Coach seit dieser Saison. Auf Solospitze David Peham müssen die Dornbirner vehement aufpassen: Der 28-jährige Angreifer hat im Vorjahr 19 Treffer geschossen und steht nach seinen drei Toren in dieser Saison an der Spitze der Torschützenliste. Und mit zwei Remis liegt Amstetten nach zwei Spieltagen an der neunten Stelle. Der Bludenzer Marco Stark ist beim Gegner als Innenverteidiger gesetzt.

FUSSBALL, 2. LIGA 2020/2021, 3. Spieltag

SKU Amstetten – FC Mohren Dornbirn Samstag

Ertl Glas Stadion, 20 Uhr, SR Eisner (S)

TEAMNEWS

FC Mohren Dornbirn

AUFSTELLUNG (4-2-3-1): Bundschuh; Allgäuer, Malin, Jokic, Prirsch; Domig, Lars Nussbaumer; Shabani, Joppi, Fridrikas; Katnik

ERSATZ Lang, Aaron Kircher, Friedrich, Gurschler, Mujic, Zottele, Zimmerschied

ES FEHLEN Mathis (Trainingsrückstand), Marcel Krnjic, Krizic (beide spielen bei den Juniors)